РУСЭЛ планирует отгрузку сейсмостойких изделий на Курскую АЭС-2

Сотрудники Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) изготовили партию оборудования, предназначенного для работы на атомной станции Курская-2. В данный момент продукция готовится к отгрузке на энергообъект. Изделия выполнены в сейсмостойком исполнении и соответствуют всем ГОСТам.

Курская АЭС-2 возводится с 2013 года. Целью сооружения этой станции является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков «оригинальной» Курской АЭС. Всего на объекте будет задействовано четыре энергоблока.

РУСЭЛ — холдинговая компания, отечественный интегратор электротехнической продукции. Производственные компетенции холдинга направлены на производство и поставки ключевого электротехнического оборудования для крупнейших промышленных и энергетических компаний в России и за рубежом.