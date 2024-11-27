SGCC вводит в эксплуатацию UHVAC ВЛ напряжением 1000 кВ на севере Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC) ввела в эксплуатацию UHVAC ВЛ 1000 кВ Чжанбэй – Шэнли протяжённостью 732 км между регионом Синьлинь (Внутренняя Монголия) и Чжанцзякоу (Хэбэй).

Целью строительства ВЛ, по которой планируется ежегодно передавать до 70 ТВт*ч, является обеспечение надежного электроснабжения 19 млн потребителей в Пекине, муниципалитете Тяньцзинь и провинции Шаньдун. ВЛ Чжанбэй – Шэнли стоимостью $ 958 млн – ключевой проект 14 пятилетнего плана экономического и социального развития КНР.

В целях повышения надежности электроснабжения и обеспечения условий для увеличения мощности возобновляемой генерации SGCC до конца 2024 г. планирует завершить строительство шести UHV ЛЭП совокупной стоимостью $ 70 млрд.

Информационное агентство Xinhua https://english.news.cn