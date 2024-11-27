Сделано на «ЗЭТО»: ёмкостные трансформаторы напряжения серии ЕТН на напряжение 330 и 500 кВ

Выполнение измерений, а также работа устройств релейной защиты в сетях высокого напряжения невозможна посредством прямого подключение средств измерений без промежуточной трансформации, которая выполняется при помощи емкостных трансформаторов напряжения серии ЕТН-ЗЭТО нашего производства.

Принцип работы трансформаторов ЕТН-ЗЭТО основан на методе ёмкостного деления с последующим преобразованием посредством электромагнитной индукции одного напряжения переменного тока в другое при неизменной частоте.

Трансформаторы состоят из ёмкостного делителя напряжения и электромагнитного устройства (ЭМУ). Делитель состоит из набора конденсаторов с бумажно-пропиленовой изоляцией, помещённых в залитый синтетическим маслом изолятор из фарфора или композитного материала, и смонтирован в виде колонны из двух (для класса напряжения 330 кВ) или трёх (для класса напряжения 500 кВ) конденсаторов. ЭМУ подключается к делителю при помощи крепежа с уплотнительным кольцом и состоит из компенсирующего реактора, промежуточного трансформатора и электромагнитного демпфирующего устройства.

Конструктивные особенности и преимущества ЕТН нашего производства:

Трансформатор напряжения пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами.

Обеспечение требуемых заказчиком параметров.

Применение надежных комплектующих.

Трансформатор практически не требует обслуживания.

Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.

Трансформаторы могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.

Оборудование соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», а также соответствует требованиям ГОСТ 1983-5015

Срок службы оборудования 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте : https://www/zeto.ru/order_online