Сделано на «ЗЭТО»: ёмкостные трансформаторы напряжения серии ЕТН на напряжение 330 и 500 кВ
Выполнение измерений, а также работа устройств релейной защиты в сетях высокого напряжения невозможна посредством прямого подключение средств измерений без промежуточной трансформации, которая выполняется при помощи емкостных трансформаторов напряжения серии ЕТН-ЗЭТО нашего производства.
Принцип работы трансформаторов ЕТН-ЗЭТО основан на методе ёмкостного деления с последующим преобразованием посредством электромагнитной индукции одного напряжения переменного тока в другое при неизменной частоте.
Трансформаторы состоят из ёмкостного делителя напряжения и электромагнитного устройства (ЭМУ). Делитель состоит из набора конденсаторов с бумажно-пропиленовой изоляцией, помещённых в залитый синтетическим маслом изолятор из фарфора или композитного материала, и смонтирован в виде колонны из двух (для класса напряжения 330 кВ) или трёх (для класса напряжения 500 кВ) конденсаторов. ЭМУ подключается к делителю при помощи крепежа с уплотнительным кольцом и состоит из компенсирующего реактора, промежуточного трансформатора и электромагнитного демпфирующего устройства.
Конструктивные особенности и преимущества ЕТН нашего производства:
- Трансформатор напряжения пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами.
- Обеспечение требуемых заказчиком параметров.
- Применение надежных комплектующих.
- Трансформатор практически не требует обслуживания.
- Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.
- Трансформаторы могут поставляться по заказу с металлоконструкцией требуемой высоты.
Оборудование соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», а также соответствует требованиям ГОСТ 1983-5015
Срок службы оборудования 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте : https://www/zeto.ru/order_online