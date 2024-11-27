Завод «РТК-ЭЛЕКТРО – М» вошёл в структуру Группы компаний «НЭК»

25 ноября 2024 года Акционерное общество «Национальная энергетическая компания» завершило сделку по приобретению подмосковного завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М».

«РТК-ЭЛЕКТРО-М» - первый в России завод по производству литых токопроводов и шинопроводов номинальным напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ со встроенными датчиками дистанционного мониторинга и управления.

«Приобретение «РТК-ЭЛЕКТРО-М» позволит Группе «НЭК» предложить всю номенклатуру продукции по направлению токопроводов и шинопроводов, что обеспечит нашим клиентам решение задач любой сложности и, соответственно, значительно укрепит конкурентные преимущества Группы», – отметил генеральный директор АО «НЭК» Александр Корешев.

По словам генерального директора ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» Игоря Черенкова, слияние с промышленной Группой компаний «НЭК» даёт заводу возможность увеличить потенциал применения новых производственных технологий и повысить доступность продукции для конечного потребителя при сохранении высочайшего качества.

В своей деятельности Группа «НЭК» стремится к объединению ключевых промышленных и энергетических активов, с целью развития имеющихся производственных мощностей или строительства новых, для дальнейшей локализации производства и обеспечения технологического суверенитета и независимости России.

Так 24 октября 2024 года «Национальная энергетическая компания» открыла в Тульской области первый в России завод по производству огнестойкого турбинного масла.