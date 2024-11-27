Энергетики установили современное оборудование на подстанции для надёжного электроснабжения курорта Архыз в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменили электромеханическое коммутационное оборудование на современное микропроцессорное на узловой подстанции 110/35/10 кВ «Зеленчук».

Таким образом, на энергообъекте завершена модернизация всего оборудования релейной защиты и автоматики, которая продолжалась в течение последних лет.

От стабильной работы подстанции зависит электроснабжение инфраструктурных объектов всесезонного курорта Архыз, Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, более 80 социально значимых учреждений и порядка 52 тысяч жителей Зеленчукского района. Кроме того, через энергообъект проходит транзитная линия электропередачи, снабжающая электроэнергией потребителей в Краснодарском крае.

Коммутационные аппараты предназначены для быстрого автоматического выявления и локализации поврежденных участков сети. От их состояния во многом зависит надежность работы подстанций. Новое оборудование российского производства многофункционально, обладает высокой наблюдаемостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Технические мероприятия проведены в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2024 год.