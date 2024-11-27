Главгосэкспертиза одобрила проект автодороги за 11 млрд руб. к туркластеру в ЯНАО

Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги общего пользования "поселок Харп - Горнолыжный центр - международная арктическая станция "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строительстве и дальнейшей работе горнолыжного комплекса на Полярном Урале. Уверен, что объект станет центром притяжения туристов со всей России, будет востребован у ямальцев", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Проектирование выполнялось в рамках концессии с привлечением внебюджетных источников финансирования. Дорога обеспечит проезд к горнолыжному комплексу "Рай-Из" и станет частью трассы к международной арктической станции "Снежинка": объекты будут объединены в единый туристический кластер.

"Достигнута важная веха - одобрена проектная документация, что позволит в ближайшие месяцы начать крупномасштабную строительную фазу", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера.

В декабре 2023 года правительство ЯНАО и ООО "Полярная магистраль" (совместная проектная компания входящего в контур Газпромбанка ООО "ГПБ - Инфраструктурный холдинг" и ООО "Дорожное строительство") заключили концессионное соглашение на проектирование, строительство и дальнейшее обслуживание автодороги "поселок Харп - Горнолыжный центр - международная арктическая станция "Снежинка" протяженностью более 19 км. Капитальные затраты оценивались в 11,1 млрд рублей.

Также сообщалось, что в 2022 году Газпромбанк, Azimut Hotels Company (один из крупнейших в РФ гостиничных операторов) и ООО "Управляющая компания СТК "Шерегеш" подписали с правительством ЯНАО концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации горнолыжного комплекса "Рай-Из" на Полярном Урале. Общий объем капитальных затрат оценивается в 13,5 млрд рублей. При создании этого туристического комплекса механизм концессии в России впервые будет использоваться в туристической сфере.

Этим летом началось устройство временной дороги, которая будет использоваться для завоза техники и стройматериалов для возведения основного участка дороги до будущего туристического кластера.