Комитет Совфеда поддержал проект создание моста и тоннеля за 16,3 млрд руб в столице Карелии

Сенаторы поддержали включение строительства моста через Логмозерский пролив и первого автомобильного тоннеля в Петрозаводске в проект постановления Совета Федерации о господдержке Карелии, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"Перспективы региона серьезные, в том числе, по этим двум проектам. Мы максимально будем поддерживать развитие республики. Проекты готовы, прошли госэкспертизу, и мы будем поддерживать их", - заявил Кутепов во вторник на заседании комитета.

Проекты, которые разработали за счет бюджета Карелии, на заседании представил глава республики Артур Парфенчиков. Согласно проекту протяженность железобетонного моста через Логмозерский пролив с двухполосной дорогой составит 476 м, ширина - 15,8 м. На объекте также создадут локальные очистные сооружения. Построить его планируется за 4 года. Его стоимость составляет 9,7 млрд рублей.

В настоящее время транспорт проезжает через пролив по однополосному понтонному мосту, который не может обеспечить необходимую пропускную способность. Есть проблемы с его содержанием, из-за чего переправу приходится перекрывать, хотя она соединяет Петрозаводск с населенными пунктами, где проживают около 5 тыс. человек, с туристическими и спортивными объектами.

Новый мост обеспечит безопасный и комфортный проезд, положительно скажется на развитии города и Прионежья, где растут темпы жилищного строительства. По проекту, строительная длина тоннеля составит 1,8 км, протяженность путепровода - 137 м. Количество полос - 4. Срок реконструкции составит более 3 лет, стоимость - 7,6 млрд рублей.

Для Петрозаводска проект важен, поскольку будет создан новый транспортно-логистический маршрут, который разгрузит центр города и обеспечит транспортную связность четырех районов. Также удастся сократить издержки при перевозках для предприятий "Петрозаводскмаш", "ЭФЭР" и других.