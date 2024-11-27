«Росэлектроника» импортозаместила пиротехнические воспламенители для спутников, автомобилей и добычи ископаемых
Холдинг «Росэлектроника» разработал высокоэнергетические воспламенители для применения в горных работах, дорожном строительстве, автопроме, а также для корректировки орбиты микроспутников. Изделия позволяют заменить аналогичные зарубежные решения. За счет использованных ноу-хау новые устройства имеют более высокие энергетические характеристики.
В новых энергетических воспламенителях, разработанных инженерами входящего в «Росэлектронику» Омского НИИ приборостроения, используется эффект самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Главная особенность изделий – наличие в них специальной энергетической СВС-пленки, полученной по собственной технологии предприятия. Ее применение снижает требования к зажиганию пиротехнического заряда за счет большой площади контакта между ней и зарядом. Это увеличивает площадь возгорания в десятки раз по сравнению с обычными воспламенителями, а также значительно повышает энергетику: пленка мгновенно разогревается до 1300°С, что позволяет гарантировано зажечь пиротехнический заряд.
В горнодобывающей промышленности воспламенители приводят в действие пиротехнические заряды во время добычи полезных ископаемых. В автопроме они применяются для приведения в действие газогенераторов, надувающих подушки безопасности, а также в системе натяжения ремней безопасности и в аварийном деактиваторе аккумулятора для исключения короткого замыкания при ДТП. В микроспутниках такие устройства нужны для электрической активации пиросостава, чтобы создать выброс энергетических газов в устройствах коррекции орбиты.
«Это первые в России энергетические воспламенители с применением СВС-пленки. Наша инициативная разработка позволяет заменить имеющиеся зарубежные аналоги, которые существенно уступают по энергетическим характеристикам. Успешно завершены испытания макетных и опытных образцов. На данный момент мы осваиваем серийное производство изделий, идет дальнейшая автоматизация производства. В планах – расширение вариантов исполнения энергетических воспламенителей под требования рынка», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.