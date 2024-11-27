«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежную работу ранее бесхозяйных сетей в поселке Первомайский
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» отремонтировали ранее бесхозяйное энергооборудование садового товарищества (СНТ) «Нива» в поселке Первомайский Минераловодского округа Ставропольского края.
Технические мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения жителей садового товарищества и исключить незаконные подключения к линиям электропередачи (ЛЭП).
Ранее энергетическая инфраструктура СНТ никем не обслуживалась, что привело к регулярным перебоям в подаче электроэнергии. Для устранения сложившихся проблем энергетики провели необходимую процедуру постановки бесхозяйных сетей на баланс филиала «Ставропольэнерго» и отремонтировали их.
Энергетики заменили на участке устаревшую трансформаторную подстанцию на новую мощностью 400 кВА, а в двух действующих электроустановках смонтировали автоматические выключатели с устройствами защитного отключения.
На линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ специалисты заменили 6,4 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП отличается высокой прочностью и износостойкостью, устойчив к резкой смене климатических условий, обеспечивает бесперебойную работу ЛЭП при падении веток, а также исключает поражение электрическим током при случайном касании.
В ближайшее время будут смонтированы вводы в 366 домовладений с использованием современного и надежного провода.