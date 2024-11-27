В энергоструктуру Кубани инвестируют 147 млрд рублей

Объем инвестиций в энергоструктуру Краснодарского края составит 147 млрд руб. до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в 2024 году в энергоструктуру региона сетевые компании инвестировали более 28 млрд руб. Одним из главных направлений является выявление бесхозяйных объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры. С января этого года в крае поставили на учет более 10 тыс. подобных объектов. Глава региона отметил, что своевременное обслуживание и ремонт позволяет снизить потери.

В Краснодарском крае действуют три солнечных электростанции в Краснодаре, Лабинском и Крыловском районах. По словам Вениамина Кондратьева, в феврале 2025 года в Северском районе введут в эксплуатацию четвертый объект, мощность которого составит 44 МВт. В 2025–2026 годах планируется строительство четырех новых солнечных электростанций. Это позволит увеличить долю генерации с использованием возобновляемой энергетики до 6%.

С 2023 года в России реализуется государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Она представляет собой комплексный подход, направленный на улучшение технологий и практик в различных отраслях: топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), промышленности, транспортном секторе, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Алина Зорина