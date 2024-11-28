​Архитектурно-художественную подсветку устанавливают на мостах в Ярославле

4 часа назад
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Источник:
Портал органов власти Яро...
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Как сообщил глава региона Михаил Евраев, работы по установке архитектурной подсветки начались на мостах через Волгу и Которосль в Ярославле.

– На Октябрьском мосту уже выполнен первый этап проекта – подсветка колонн. Она станет основой для дальнейшего светового оформления. А на мостах через Которосль подсветка будет смонтирована на опорах и пролетах, что позволит подчеркнуть их архитектурные особенности и создать эффектное ночное освещение, – отметил Михаил Евраев

Ранее работы начались в Рыбинске. Там подсветку делают под двумя мостами через Черемуху, расположенными с обеих сторон улицы Бульварной. Освещение будет охватывать опоры и пролеты, что придаст благоустроенной улице более гармоничный и завершенный облик.

Как пояснил министр регионального развития Евгений Чуркин, завершение монтажа оборудования на всех объектах запланировано на середину декабря. После проведения пусконаладочных работ освещение будет включено на постоянной основе.

Работа по архитектурной подсветке знаковых зданий и сооружений ведется в регионе с 2022 года по инициативе Михаила Евраева. В план на этот год включено более 40 объектов, еще около 100 подсвечены в первых двух сезонах проекта.

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