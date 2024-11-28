Алексей Хлебов: «Наступающей зимой в Сибири необходимо уделить особое внимание надежной работе сетевого и генерирующего оборудования»

Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов выступил с докладом на окружном совещании по вопросам подготовки к прохождению отопительного периода 2024-2025 годов в регионах Сибирского федерального округа.

В совещании, которое провел Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, приняли также участие руководители крупных энергетических компаний и представители региональных органов исполнительной власти СФО.

Алексей Хлебов представил данные о динамике роста потребления электроэнергии и мощности в Объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) и региональных энергосистемах, расположенных на территории СФО. Потребление электроэнергии в энергосистемах СФО за период с января по ноябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 5,1% (9,5 млрд кВт∙ч).

Наиболее высокая положительная динамика энергопотребления отмечена в энергосистеме Республики Алтай – 10,6% (0,1 млрд кВт∙ч). В абсолютном выражении наибольший рост потребления электроэнергии демонстрируют регионы, где сосредоточены энергоемкие производства: Иркутская область – 4,9 млрд кВт∙ч и Красноярский край – 2,8 млрд кВт∙ч. На рост электропотребления в СФО существенное влияние оказала деятельность центров обработки данных (ЦОД) – 50,2 % от общего объема прироста по ОЭС Сибири за указанный период. Также был отмечен значительный рост потребления населением и предприятиями по производству алюминия.

Особое внимание Алексей Хлебов обратил на то, что существуют серьезные риски ввода графиков аварийного ограничения режима потребления (ГАО) в юго-восточной части ОЭС Сибири при аварийном отключении ЛЭП 500 кВ на электропередаче «Братск – Иркутск». Риски ввода ГАО обусловлены в том числе ростом потребления майнинговой нагрузки в энергосистеме Иркутской области и высокой аварийностью на электростанциях.

«Для минимизации рисков ввода ГАО необходимо обеспечить надежную работу электросетевого оборудования, а также эксплуатационную готовность генерирующего оборудования и требуемых запасов топлива на электростанциях для устойчивой работы с максимальной генерацией», – подчеркнул Алексей Хлебов.

Кроме того, на совещании было отмечено, что на федеральном уровне принимаются необходимые меры по исключению негативного влияния майнинговой деятельности. В частности, Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики одобрено предложение о запрете с декабря 2024 года майнинга криптовалюты в части регионов РФ, в том числе на отдельных территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. При утверждении Правительством РФ, эта мера позволит снизить риски нарушения электроснабжения потребителей на энергодефицитных территориях в периоды максимальных нагрузок.

Руководитель ОДУ Сибири также рассказал о разработанных Системным оператором совместно с Минэнерго России мерах, направленных на предотвращение дефицита электрической энергии и мощности. В проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в юго-восточной части ОЭС Сибири в объеме 2885 МВт определено комплексное техническое решение, предусматривающее строительство передачи постоянного тока из центральной части ОЭС Сибири в юго-восточную часть ОЭС Сибири с пропускной способностью 1500 МВт и строительство в юго-восточной части ОЭС Сибири дополнительных объектов генерации совокупной мощностью не менее 1462 МВт.