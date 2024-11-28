Богословский кабельный завод приглашает посетить свой стенд на МФЭС-2024

С 3 по 5 декабря 2024 года в Москве в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» пройдет Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС), собравший специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, а также представителей научного сообщества и государственной власти. Это уникальная возможность обсудить приоритетные задачи и инновации в электросетевом комплексе.



Приглашаем посетить стенд Богословского кабельного завода: павильон 2, зал 7, стенд В75.

На стенде вы сможете получить профессиональные консультации и подобрать решения по поставке кабельно-проводниковой продукции для вашего бизнеса.



Даты и время работы выставки:

- 3 декабря 2024 г., открытие в 10:00

- Часы работы: 10:00 – 18:00 ежедневно



Место проведения: Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Россия, 143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, дом 18,



Вход: Свободный по электронным билетам, полученным после регистрации на сайте мероприятия.



Для связи с сотрудниками БКЗ на стенде обращайтесь:

Наталья Казанцева: +7 (919) 389 85 85

Алексей Лобанов: +7 (912) 040 68 67