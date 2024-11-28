До конца года в России будут созданы ключевые компоненты в сфере квантовых коммуникаций

Об этом сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин на пленарной сессии IV Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

— Развитие направления «Квантовые коммуникации», за которое отвечает РЖД, — пример эффективного экосистемного подхода при кооперации науки, бизнеса и образования. Наш реестр экосистемы уже включает более 140 организаций. В рамках дорожной карты реализуется 25 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Планируем в этом году завершить ряд проектов по разработке и созданию ключевых отечественных компонентов, — рассказал Евгений Чаркин.

По его словам, для строительства магистральной квантовой сети разработаны архитектурные решения, система мониторинга, есть необходимое оборудование и программное обеспечение.

В следующие 5 лет будут проведены НИОКР, которые станут основой для создания сервисов квантовых коммуникаций. В их числе клиентские устройства разного функционала и стоимости, прикладное ПО.

Для реализации космического сегмента квантовой сети будет создана бортовая и наземная аппаратура спутниковых систем квантовой коммуникации, в том числе необходимая для взаимодействия с магистральной сетью РЖД.

Telegram-канал РЖД