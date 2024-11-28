Филиал ПАО «Россети» внедрил современное российское оборудование на подстанции, питающей Курортный район Санкт-Петербурга

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада установили новые высоковольтные вводы на трансформаторном оборудовании подстанции 330 кВ «Зеленогорск». Применение современных отечественных устройств вместо импортных аналогов позволило обеспечить бесперебойную работу транзита электроэнергии по Карельскому перешейку и надежное электроснабжение Курортного района Санкт-Петербурга.

Высоковольтный ввод – это проходной изолятор, предназначенный для вывода высокого напряжения из бака трансформатора. При эксплуатации нижняя часть устройства находится в среде трансформаторного масла, а верхняя – на открытом воздухе.

Установленные на подстанции вводы изготовлены с применением специальной RIN-изоляции, которая не содержит целлюлозы. Благодаря такому решению они характеризуются предельно высокой стойкостью к воздействию атмосферной влаги, отвечают всем эксплуатационным требованиям.

В Группе «Россети» проводится системная работа по снижению зависимости сетевого комплекса от импортной продукции, что способствует укреплению технологического суверенитета электроэнергетики. С 2014 года доля зарубежного оборудования в закупках снижена с более чем 40% до 6-8%.