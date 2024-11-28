ГОСТКАБЕЛЬ провел экскурсию для крупных застройщиков Уральского Федерального округа

Завод ГОСТКАБЕЛЬ – один из ведущих производителей кабеля в Уральском регионе и Центральной России. Продукция завода соответствует ГОСТ, используются в жилищном, социальном и промышленном строительстве и поставляется на объекты крупнейших застройщиков.

21 ноября завод провел экскурсию для ведущих застройщиков Уральского Федерального округа. В программу мероприятия вошло посещение производственных цехов с техническим оборудованием, которое осуществляет полный цикл изготовления кабельной продукции. Участники экскурсии оценили масштабы производства кабеля и провода, соответствующих ГОСТ, и поговорили о перспективах развития строительного сектора в 2025 году.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ включен в Национальный реестр добросовестных производителей, имеет знак качества НОСТРОЙ и входит в состав крупнейшей профильной ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ).

Ознакомиться с каталогом кабельно-проводниковой продукции можно на сайте gostcable.ru. Заказать товар, проверить актуальные остатки и получить цену на кабель со скидкой можно на сайте официального дистрибьютора РОС-электро b2b.ros-elektro.ru.