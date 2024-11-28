Изменение русла реки в центре Новосибирска больше не угрожает надежности электроснабжения горожан

В конце ноября специалисты «Россети Новосибирск» завершили работы по резервированию электроснабжения Заельцовского района из-за угрозы повреждения кабельной эстакады через реку 2-я Ельцовка.

Последние годы эта малая река, протекающая через 2 района города, регулярно мелькает в новостных сводках – изменение русла, обрушение берегов, подтопление из-за заторов мусора и т.д. Ситуация усугубляется тем, что через реку проходят городские коммуникации, в том числе линии электропередачи. И очередное обрушение грунта на береговой линии привело к повреждению свай опорной конструкции кабельной эстакады, что неминуемо закончилось бы повреждением кабелей, питающих Заельцовский район мегаполиса.

В случае возникновения аварийной ситуации без электроснабжения могли оказаться более 17 тысяч новосибирцев, а также школа, детский сад и еще ряд социально значимых объектов. Поэтому по инициативе энергетиков на городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС был введен режим повышенной готовности на территории Центрального округа Новосибирска.

«Россети Новосибирск» оперативно предприняли все необходимые меры для недопущения повреждения линий электропередачи, проходящих через реку. Специалисты компании проложили по соседним эстакадам дополнительно 7 труб, через которые провели новые кабели. Эти компенсирующие мероприятия позволили обеспечить надежность электроснабжения района перед зимним максимумом нагрузок.