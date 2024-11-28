Новая автодорога свяжет арктическую станцию «Снежинка» и горнолыжный центр в ЯНАО

Строительство автомобильной дороги общего пользования «п. Харп – Горнолыжный центр – МАС «Снежинка» пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и станет частью развития туристического кластера в ЯНАО.

Двухполосная дорога длиной 19,5 км соединит поселок Харп в городском округе Лабытнанги с горнолыжным курортом «Рай-Из» и международной арктической станцией «Снежинка». Проект ее создания получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2023 году.

«Запроектированная автомобильная дорога пересекает реку Собь, а также множество ручьев, стекаемых с западного склона горного массива Рай-Из. Для преодоления водных преград возведут 14 мостов», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Виталий Гурин.

Участок строительства расположен в Приуральском районе ЯНАО. Здесь также планируется переустройство пересекаемых автодорогой коммуникаций, в том числе воздушных и кабельных линий электропередачи (ВЛ и КЛ10 кВ), кабеля связи ВОЛС. Кроме того, по пути к горнолыжному центру для туристов обустроят обзорную площадку.

Проект реализуют на условиях концессионного соглашения между инвестором и правительством ЯНАО.

Застройщик – ООО «Полярная магистраль»

Генеральный проектировщик – ПАО «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»