Одобрен третий этап реконструкции Донского магистрального канала

3 часа назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Донской магистральный канал поэтапно обновляется с 2006 года в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на третий этап второй очереди реализации проекта.

«На данном этапе планируется реконструкция участка канала, водовыпусков, ливнепровода и водосброса», – сообщил эксперт Главгосэкспертизы Николай Волгин.

Донской канал введен в эксплуатацию в 1958 году. Он связывает бассейны Дона и его левого притока Маныча. Он берет свое начало в Цимлянском водохранилище и впадает в Веселовское. От магистрального канала ответвляется пять боковых водных артерий, что позволяет увеличить площадь мелиорируемых земель.

Участки текущего этапа реконструкции гидротехнического сооружения расположены в Мартыновском районе Ростовской области. Их общая длина – 11,87 км.

Напомним, что в марте текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап второй очереди реализации проекта, на котором проводилась реконструкция участков Донского канала в нескольких поселениях Мартыновского и Волгодонского районов Ростовской области, а именно обновили водовыпускные сооружения и ливнепровод.

Застройщик – ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»

Генеральный проектировщик – ООО «Донсельхозводстрой»

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