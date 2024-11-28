Около 750 специалистов восстанавливают энергоснабжение в Тверской области

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в отдельных населенных пунктах Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В мероприятиях задействованы сотрудники Россетей и АО "Тверьгорэлектро", представители регионального МЧС, Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств и лесопользователи - всего 249 бригад в составе порядка 750 человек и необходимая техника", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики в основном устраняют повреждения на десятикиловольтных линиях, которые обеспечивают электроснабжение отдельных населенных пунктов. Основной объем работ выполняется в Калининском, Старицком, Зубцовском и Максатихинском округах.

В частности, в Калининском округе специалисты работают в районе таких населенных пунктов, как Березино, Кумордино, Тутань, Стрельниково, Савино, Новинки и ряда других. Планируется, что до конца суток ремонт будет завершен. В Зубцовском округе устраняются повреждения сетей на востоке и северо-востоке муниципалитета, у деревень Ошурково и Дорожаево. В Старицком округе ведутся работы в районе Сорокино, Степурино, Кореничено, Бабынино и Мартьяново. В Максатихинском округе ремонт осуществляется в районе деревень Засека, Володарка, Кострецы.

По поручению губернатора Игоря Рудени специалисты отрабатывают каждое обращение граждан об отсутствии электроснабжения, поступающее в региональное правительство, в том числе обращения, зафиксированные в социальных сетях, отметили в пресс-службе.

Все работы будут идти до полного восстановления электроснабжения у жителей Верхневолжья, подчеркивается в сообщении.

В результате прохождения снежного циклона 21 ноября в Тверской области произошли массовые отключения электроэнергии. За время восстановительных работ подключено уже порядка 46 тыс. адресов.