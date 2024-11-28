Пермский завод оптических кабелей «Инкаб» открыл филиал в Приморском крае

час назад
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Источник:
Коммерсантъ

Пермский завод оптических кабелей ООО «Инкаб» расширяет гео­графию производства — филиал общества появился в Приморском крае. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, задача ООО «Инкаб Дальний Восток» — развитие заводских проектов «на новых для себя территориях». Ранее компания анонсировала проект запуска производства оптических кабельных сборок и коммутационных панелей для дата-центров. Эксперты считают, что города Дальнего Востока являются перспективной площадкой для развития промышленного бизнеса благодаря льготным программам от государства. Однако во время реализации проектов придется столкнуться с возможными логистическими и кадровыми трудностями.

В поселке Славянка Приморского края 22 ноября было зарегистрировано ООО «Инкаб Дальний Восток». Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», общество занимается производством волоконно-оптических кабелей, электрической аппаратуры, а также ведет деятельность в сфере ремонта машин и оборудования. 95% долей компании принадлежат пермскому ООО «Инкаб», другими 5% владеет Вадим Солтаев, который выступает гендиректором ООО «Окей-Кабель». Руководителем выступает владелец «Инкаба» Александр Смильгевич. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается также «Славянский судоремонт­ный завод».

«Дочка» создана для организации производства на Дальнем Востоке, утверждает один из пермских бизнесменов, занимающихся машиностроением.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Инкаба», компания планирует развитие «на новых для себя территориях». Подробности проекта, а также объем вложенных инвестиций не уточняется.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для всех отраслей промышленности и разных сфер применения. Основной бизнес «Инкаба» с началом СВО сменил вектор развития. После 24 февраля 2022 года «Инкаб» продал 90% долей в Incab America местным партнерам, а производственная площадка в Европе была закрыта. Главным поставщиком оптоволокна для компании стали «Оптиковолоконные системы», ранее поставщиком выступала американская Corning Incorporated. За 2023 год выручка общества увеличилась на 30% и составила 6,2 млрд руб. (в 2022-м — 4,8 млрд руб.). При этом ООО «Инкаб» удалось продемонстрировать чистую прибыль в размере 489,7 млн руб. против 163,2 млн руб. чистого убытка годом ранее.

В октябре этого года организация анонсировала планы запуска производства оптических кабельных сборок и коммутационных панелей для дата-центров. Новая линейка продукции станет самостоятельным направлением в структуре предприятия и выйдет на рынок под брендом «Инкаб.Тектон». В первый год работы проекта инвестиции составят до 100 млн руб. Тогда господин Смильгевич пояснил, что ввиду геополитических рис­ков, возникших после 2022 года, компания «перешла от географической диверсификации к продуктовой и обратила внимание на быстрорас­тущий рынок ЦОДов». Ожидается, что новые продукты помогут удовлетворить потребности быстрорастущего рынка дата-центров в России. В 2025 году завод намерен начать коммерческие поставки данного оборудования. Начать реализацию проекта руководство «Инкаба» рассчитывает до конца 2024 года.

Отметим, что «Инкаб» — не единственное пермское производство промышленных кабелей, которое решило освоить дальневосточный рынок. Так, в июле этого года ООО «Камский кабель» открыло четвертый розничный магазин на территории Приморского края — в Благовещенске. Еще три точки с заводской продукцией действуют во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Якутске.

По словам экспертов, территория Дальнего Востока на данный момент является перспективной площадкой для развития бизнеса за счет дополнительных мер поддержки со стороны государства. Экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Теплов отмечает, что тенденция на открытие региональными предприятиями филиалов в Приморье связана с наличием портовых экономических зон и льготных условий для предпринимательства. «Города Приморья находятся в непосредственной близости от границы с Китаем, что значительно упрощает экспорт­ные процедуры и снижает пошлины»,— подчеркнул эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что размещение производства «Инкаба» на Дальнем Востоке имеет стратегический потенциал, но требует тщательной проработки всех аспектов, включая инфраструктуру и кадровое обеспечение. «Определенные проблемы могут возникнуть с нехваткой персонала, а также с налаживанием логистических цепочек»,— пояснил аналитик.

Господин Теплов отметил также, что у «Инкаба» есть весомый опыт в развитии производственных площадок за пределами страны, поэтому, скорее всего, проблем с «логистическими нюансами возникнуть не должно».

Анастасия Леонтьева

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