Правительство направит дополнительное финансирование на мероприятия по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов

На мероприятия в рамках государственной программы восстановления и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей распределено около 3,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на поддержание стабильной работы сетей тепло- и водоснабжения, повышение их надёжности, чтобы в домах и квартирах жителей новых российских субъектов были свет и тепло при любых погодных условиях», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 28 ноября.

Государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» была утверждена Правительством в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.