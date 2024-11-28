Режкабель стал участником семинара ВНИИКП
5 часов назад
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С 18 по 21 ноября представители Режевского кабельного завода приняли участие в семинаре ВНИИКП, посвященном производству кабелей и проводов различного назначения. Участники обсудили ключевые аспекты отрасли, включая:
- производство силовых кабелей среднего и высокого напряжения;
- особенности пожаробезопасных кабелей и проводов;
- классификацию кабельных изделий и методы их изготовления;
- технологии экструдирования;
- создание оптических кабелей.
Сотрудники завода обменялись опытом с экспертами и коллегами, углубили свои знания и освоили современные технологии производства кабельной продукции.
«Участие в образовательных мероприятиях позволяет нам не только поддерживать высокий уровень знаний, но и постоянно его повышать. Мы планируем продолжать посещать подобные встречи и отправлять на них как можно больше сотрудников из различных подразделений», — отметила Марина Владимировна Макарова, заместитель генерального директора по реинжинирингу и управлению проектами.
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