Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в области транспорта

27 ноября в Астане в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан прошла его встреча c Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым. В переговорах принял участие Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского взаимодействия, в том числе и в транспортной сфере. Отмечена положительная динамика перевозок воздушным и железнодорожным транспортом между нашими странами, затронуты ключевые вопросы сотрудничества и планы дальнейшего взаимодействия на 2025 год.

Главы государств подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. В заявлении отмечено стратегическое значение выстраивания архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров на евразийском пространстве, а также дальнейшего совершенствования транспортно-логистических связей между нашими странами.

В качестве ключевых задач на предстоящий период определено увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.

Стороны приветствуют начало практической реализации проектов в рамках формирования международного транспортного коридора «Север – Юг», что окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие всех стран, находящихся в его поясе. Особое внимание уделяется повышению пропускной способности инфраструктуры восточного ответвления транспортного коридора.

В заявлении отмечено, что активный ход строительства логистического узла в Московской области будет способствовать развитию прямого транспортного сообщения из Китайской Народной Республики через Казахстан в Россию.

Наши страны будут наращивать усилия для скорейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора «Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана», подписанного в ноябре 2023 года.

Также в рамках переговоров подписан ряд стратегически значимых документов в области транспорта, которые позволят выйти на еще более высокий уровень взаимодействия между Россией и Казахстаном.

Подписано Межправительственное соглашение о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска Маштаково и Сыфым через российско-казахстанскую государственную границу и подходов к нему. Реализация документа позволит урегулировать порядок реконструкции, ремонта и содержания, имущественную принадлежность моста и обеспечить его приведение в нормативное состояние. В дальнейшем это будет способствовать развитию круглогодичного автомобильного сообщения между Россией и Казахстаном.

Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Россией и Казахстаном. Подписанный на межправительственном уровне документ будет способствовать созданию благоприятных условий для увеличения объемов грузо- и пассажиропотока, а также повышения пропускной способности автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

Еще одним документом стало соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Достигнутая договоренность станет основанием признания сторонами дипломов членов экипажей морских судов и позволит упростить взаимодействие при работе на российских и казахстанских судах.