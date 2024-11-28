RusCable Live - Кабельный экран. Алюминиевые приоритеты и как защититься от внешнего воздействия. Эфир 29.11.24

час назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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У кабельного рынка появляется шанс на оздоровление. Может быть через пару лет мы увидим настоящий расцвет кабельной индустрии, полную победу над фальсификатом, хорошую рентабельность и чистую игру. Но, чтобы оздоровиться придется пройти через процедуру очищения и это очень неприятный процесс для всех и выстоит тот у кого больше прочность. Неделя прошла на фоне экономических изменений. Русал планирует сократить производство алюминия, строительный сектор бьется о "заградительные" ставки, а кабельщики, которые просят вернуть хоть в каком-то виде государственный контроль за качеством на строительных площадках сталкиваются с нежеланием понимать сущность проблемы и вредными экспериментами с Честным знаком. Как защититься от всего происходящего, сохранить душевное спокойствие, коллектив, деньги, предприятия и здравый рассудок обсудим в RusCable Live!

Главные новости недели:

  • Русал и алюминиевый секвестр. Сокращать, чтобы наращивать. Обзор прессы
  • Сокращение сроков или избыточные мощности. Как заводы стараются загрузиться на зиму.
  • Выживание через эффективность. Решения по оптимизации МосИтЛаб.
  • Возвращение госконтроля, лицензирование кабельной отрасли и экономическая проблема фальсфикации. Мнение EL-Комитета НОПСМ.
  • Новинки и названия кабельного бизнеса. Кабель PowerMax, Донкаб, РедПайп, Юнионкаб, Пацификс и невероятные торговые марки!
  • Бренды года, товары года, продажи года, работодатель года и другие достижения отраслевых компаний.

Инспекция по соцсетям:

  • Правильная упаковка Ярославского кабеля и "Конкорда"
  • Зашкварная реклама БиКоннект — не кабель, а какая-то туалетная бумага!
  • Спойлеры корпоративных календарей "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и Кабельстар
  • Стильный нуклеар-мерч ТВЭЛа
  • Энергетиков пересадят с Буханок на тракторы!
  • Все идем на Cabex 2025!

Интернет-радар:

  • Cамарский скандал в Россетях. Что не так с инвестпрограммой?

Посмотреть:

  • Новая серия ProЗавод совместно с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
  • Еще немного "Спецкабеля"

Партнер трансляции: Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)

Эфир пройдет на платформе Vision в 11:00 по МСК.

Записи и подкаст будут доступны на всех платформах RusCable.Ru и Kabel.FM

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