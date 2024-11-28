RusCable Live - Кабельный экран. Алюминиевые приоритеты и как защититься от внешнего воздействия. Эфир 29.11.24
У кабельного рынка появляется шанс на оздоровление. Может быть через пару лет мы увидим настоящий расцвет кабельной индустрии, полную победу над фальсификатом, хорошую рентабельность и чистую игру. Но, чтобы оздоровиться придется пройти через процедуру очищения и это очень неприятный процесс для всех и выстоит тот у кого больше прочность. Неделя прошла на фоне экономических изменений. Русал планирует сократить производство алюминия, строительный сектор бьется о "заградительные" ставки, а кабельщики, которые просят вернуть хоть в каком-то виде государственный контроль за качеством на строительных площадках сталкиваются с нежеланием понимать сущность проблемы и вредными экспериментами с Честным знаком. Как защититься от всего происходящего, сохранить душевное спокойствие, коллектив, деньги, предприятия и здравый рассудок обсудим в RusCable Live!
Главные новости недели:
- Русал и алюминиевый секвестр. Сокращать, чтобы наращивать. Обзор прессы
- Сокращение сроков или избыточные мощности. Как заводы стараются загрузиться на зиму.
- Выживание через эффективность. Решения по оптимизации МосИтЛаб.
- Возвращение госконтроля, лицензирование кабельной отрасли и экономическая проблема фальсфикации. Мнение EL-Комитета НОПСМ.
- Новинки и названия кабельного бизнеса. Кабель PowerMax, Донкаб, РедПайп, Юнионкаб, Пацификс и невероятные торговые марки!
- Бренды года, товары года, продажи года, работодатель года и другие достижения отраслевых компаний.
Инспекция по соцсетям:
- Правильная упаковка Ярославского кабеля и "Конкорда"
- Зашкварная реклама БиКоннект — не кабель, а какая-то туалетная бумага!
- Спойлеры корпоративных календарей "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и Кабельстар
- Стильный нуклеар-мерч ТВЭЛа
- Энергетиков пересадят с Буханок на тракторы!
- Все идем на Cabex 2025!
Интернет-радар:
- Cамарский скандал в Россетях. Что не так с инвестпрограммой?
Посмотреть:
- Новая серия ProЗавод совместно с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
- Еще немного "Спецкабеля"
Партнер трансляции: Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)
Эфир пройдет на платформе Vision в 11:00 по МСК.
Записи и подкаст будут доступны на всех платформах RusCable.Ru и Kabel.FM