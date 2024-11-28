RusCable Live - Кабельный экран. Алюминиевые приоритеты и как защититься от внешнего воздействия. Эфир 29.11.24

У кабельного рынка появляется шанс на оздоровление. Может быть через пару лет мы увидим настоящий расцвет кабельной индустрии, полную победу над фальсификатом, хорошую рентабельность и чистую игру. Но, чтобы оздоровиться придется пройти через процедуру очищения и это очень неприятный процесс для всех и выстоит тот у кого больше прочность. Неделя прошла на фоне экономических изменений. Русал планирует сократить производство алюминия, строительный сектор бьется о "заградительные" ставки, а кабельщики, которые просят вернуть хоть в каком-то виде государственный контроль за качеством на строительных площадках сталкиваются с нежеланием понимать сущность проблемы и вредными экспериментами с Честным знаком. Как защититься от всего происходящего, сохранить душевное спокойствие, коллектив, деньги, предприятия и здравый рассудок обсудим в RusCable Live!

Главные новости недели:

Русал и алюминиевый секвестр. Сокращать, чтобы наращивать. Обзор прессы

Сокращение сроков или избыточные мощности. Как заводы стараются загрузиться на зиму.

Выживание через эффективность. Решения по оптимизации МосИтЛаб.

Возвращение госконтроля, лицензирование кабельной отрасли и экономическая проблема фальсфикации. Мнение EL-Комитета НОПСМ.

Новинки и названия кабельного бизнеса. Кабель PowerMax, Донкаб, РедПайп, Юнионкаб, Пацификс и невероятные торговые марки!

Бренды года, товары года, продажи года, работодатель года и другие достижения отраслевых компаний.

Инспекция по соцсетям:

Правильная упаковка Ярославского кабеля и "Конкорда"

Зашкварная реклама БиКоннект — не кабель, а какая-то туалетная бумага!

Спойлеры корпоративных календарей "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и Кабельстар

Стильный нуклеар-мерч ТВЭЛа

Энергетиков пересадят с Буханок на тракторы!

Все идем на Cabex 2025!

Интернет-радар:

Cамарский скандал в Россетях. Что не так с инвестпрограммой?

Посмотреть:

Новая серия ProЗавод совместно с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

Еще немного "Спецкабеля"

Партнер трансляции: Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)

Эфир пройдет на платформе Vision в 11:00 по МСК.

Записи и подкаст будут доступны на всех платформах RusCable.Ru и Kabel.FM