Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

Семейство отечественных антенн для работы с сигналами систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030».

Конструкторская документация на семейство новых антенн для спутниковой навигации будет передана индустриальному партнеру, а в дальнейшем имеет потенциал адаптации для работы с европейской спутниковой системой навигации Galileo и китайской Beidou.

«Доля российской навигационной аппаратуры на мировом рынке крайне мала: большую часть рынка занимают китайские и европейские предложения. Разработка и внедрение новых активных антенн для систем спутниковой навигации позволит повысить долю российской навигационной аппаратуры на мировом рынке. Это приведет к существенному уменьшению зависимости представителей российского рынка от зарубежных устройств, комплектующих и лицензионных соглашений. Результатом также является упрощение производства радионавигационной аппаратуры для государственных заказчиков и увеличение ее разнообразия и ценовой доступности для гражданского сектора рынка», — отмечает руководитель проекта, доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Артемий Подкопаев.

Антенны систем GPS и ГЛОНАСС применяются в сфере IoT, беспилотных аппаратов, в устройствах персональной навигации, скрытного слежения, наблюдения и контроля. Это определяет потребность в них частных и государственных организаций.

Артемий Подкопаев выделяет основные отличия разрабатываемых в НГТУ НЭТИ активных антенн от аналогов:

«На данный момент наши антенны отечественные на 90%. Сама антенна, плата усилителя, его комплектующие практически полностью представлены на отечественной элементной базе. Конечно, мы стремимся к 100% локализации. Еще одна особенность — компактность: керамическая подложка, которая производится предприятием — партнером проекта, обладает уникальными характеристиками, что позволяет применять излучатели с куда меньшими, чем у любых аналогов, геометрическими размерами».

Кроме того, сейчас учеными НГТУ НЭТИ проводятся исследования в направлении многодиапазонных активных антенн, которые могут работать сразу в нескольких частотных диапазонах и при этом иметь только один печатный излучатель и один тракт усилителя. Полученные на текущий момент результаты команда проекта оценивает позитивно.

В настоящее время проект по созданию семейства новых активных антенн находится на стадии отработки опытных образцов. В дальнейшем ученым предстоит совершенствовать опытные образцы до предсерийного состояния, а также оформить конструкторскую документацию и патент.