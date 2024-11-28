В Архангельской области резидент АЗРФ построит новый микрорайон на 30 тысяч жителей

час назад
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Источник:
КРДВ
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) присвоила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) компании Специализированный застройщик «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ АРКТИКА ПАРК» (ООО «СЗ «ТСД АРКТИКА ПАРК»). Инвестор в льготных условиях префрежима реализует проект по строительству жилого микрорайона «Арктика Парк» в Приморском муниципальном округе Архангельской области. Общая площадь застройки в рамках реализации двух первых стадий проекта составит 466 000 кв. м с объёмом инвестиций свыше 48,5 млрд рублей.

Реализация проекта в перспективе будет состоять из 6 стадий. При завершении всех этапов проекта общий объем инвестиций в жилищное строительство составит 123,75 млрд рублей. Проект будет реализовываться в течение 20 лет.

Помимо строительства нового жилья, предполагается комплексное развитие территории. Здесь планируется создание социальной инфраструктуры (детских садов и школ, спортивных и развлекательных объектов), благоустройство существующих и строительство новых общественных пространств, парков и скверов. Кроме того, в проект входит размещение объектов сервиса, предприятий торговли, сферы развлечений и спорта, строительство аквапарка. Общий объем инвестиций на эти цели может составить около 20 млрд рублей.  

Генеральный директор СЗ «ТСД АРКТИКА ПАРК» Евгений Куницкий отмечает, что микрорайон «Арктика парк» вырастет недалеко от Архангельска в районе международного аэропорта им. Ф. А. Абрамова, где будет всё необходимое для качественной жизни - от коммерческих объектов до сферы досуга и образования. Концепция «дворов без машин» и обширная зеленая зона с детскими и спортивными площадками создадут атмосферу безопасности и уюта.    

«Проект хорошо продуман. Его реализация позволит не только построить жилые кварталы и предоставить горожанам самую современную социальную инфраструктуру, но и создать новые стандарты комфорта, расширить зону культурного и социального влияния Архангельска на территорию области. Новый микрорайон после реализации всех этапов позволит обеспечить жильём порядка 30 тыс. человек. Здесь будут построены Аквапарк, Дворец спорта, гостиничные комплексы с современным Конгресс-холлом. «Арктика парк» станет примером сбалансированного градостроительства, создаст современную и гармоничную среду, доступную для всех жителей Архангельска», - отметил Евгений Куницкий.  

Заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий:

«Новые проекты комплексной застройки обновляют арктические города, меняют их облик, повышают уровень жизни людей и улучшают социальный климат в регионе. Корпорация предоставит новому резиденту АЗРФ комплекс мер государственной поддержки, в том числе налоговые и административные льготы. Это даст инвестору возможность реализовывать масштабный проект в соответствии с бизнес-планом, обеспечивая жителей области качественным жильем в намеченные сроки. КРДВ как единый институт развития будет сопровождать проект на всех этапах».  

Напомним, что подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта состоялось в рамках II Форума «Арктика – Регионы» в Архангельске в августе 2024 года. КРДВ, правительство Архангельской области и Агентство регионального развития оказывают всестороннюю поддержку инвестору по вопросам, связанным с определением потребности в объектах социальной инфраструктуры, технологическим присоединением микрорайона к инженерным сетям, внесением изменений в документы территориального планирования, содействуют застройщику в привлечении мер государственной поддержки. 

«Проект «Арктика Парк» включен в мастер-план по развитию опорных населенных пунктов Архангельской области, что позволит инвестору привлекать льготное финансирование. Мы также провели переговоры с застройщиком по максимально возможному вовлечению в реализацию проекта местных производителей строительных материалов, подрядных организаций и поставщиков оборудования. Во втором квартале 2025 года ожидаем выход инвестора на строительную площадку» - отмечает исполнительный директор Агентства регионального развития Екатерина Сташкевич

По соглашениям с КРДВ в режиме АЗРФ проекты реализуют 864 резидента, бизнес вкладывает 919,4 млрд рублей. Новые компании создают 27,7 тыс. новых рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 173,1 млрд рублей, создал 11,0 тыс. рабочих мест, в работу введено 211 инвестиционных проектов в различных отраслях. Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект – от 1 млн рублей, на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твёрдых полезных ископаемых для новых месторождений.

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