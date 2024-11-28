КРДВ обеспечила подачу природного газа на площадку «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка»

час назад
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Источник:
Минвостокразвития
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В рамках договора о технологическом присоединении к сети газораспределения, заключенного между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», к газоснабжению подключена инвестиционная площадка территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» - туристско-рекреационный кластер (ТРК) «Зеленовские озерки». Благодаря этому возможность использовать природный газ получили резиденты ТОР, реализующие туристические проекты, а также потенциальные резиденты ТОР.

Первым резидентом ТОР, подключенным к газоснабжению, стала компания «Озерки». В Елизовском районе Камчатского края инвестор создает оздоровительный туристический комплекс из 10 домов с термальными бассейнами. Первый этап проекта реализован, база принимает гостей с 2023 года.

«Гости нашей базы отдыха имеют возможность отдохнуть и насладиться красотой природы, и укрепить здоровье в целебных термальных источниках. Подключение к газу позволит нам повысить экономическую эффективность проекта за счет доступной стоимости топлива. Ранее КРДВ обеспечила постоянное и надежное электроснабжение нашей базы, а также предоставила землю под реализацию проекта», - сообщила учредитель ООО «Озерки» Татьяна Мурсалова.

«В рамках обеспечения возможности использования резидентами природного газа КРДВ Камчатка построила распределительный газопровод протяженностью более 6,3 километра до площадки ТРК «Зеленовские озерки» и обеспечила его подключение к газораспределительной сети. У границ 11 участков - как действующих резидентов, так и перспективных - обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения с максимальным потреблением 1400 кубометров газа в час. На сегодняшний день резидентскими соглашениями «забронировано» потребление свыше 1 тысячи кубометров газа в час», - рассказала заместитель директора по строительству КРДВ Камчатка Ирина Басманова.

Как рассказал начальник ремонтно-эксплуатационной службы Камчатского края АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Виктор Кащавцев, обеспечение природным газом социально значимых объектов Камчатского края является частью исполнения программы газификации региона на 2021-2025 годы. Подключение резидентов территории опережающего развития к сетевому газу – это важный шаг для развития экономики региона.

«Планируем, что следующим резидентом, который получит газовое топливо на площадке ТРК «Зеленовские озерки», станет компания «Хонка Камчатка». Новый туристический гостинично–развлекательный комплекс со спа готовятся открыть в 2025 году. Проект также получит поддержку в подключении к электроэнергии, термальной воде, КРДВ предоставила резиденту земельный участок для реализации проекта», - отметил директор КРДВ Камчатка Сергей Москалев.

По его словам, инфраструктурное обеспечение является одной из значимых мер господдержки для резидентов ТОР. Обеспечение предпринимателей ресурсами и коммуникациями позволяет им значительно экономить на реализации проектов, быстрее запускать важные для Дальнего Востока предприятия, выпускать востребованную продукцию и оказывать пользующиеся спросом услуги, создавать рабочие места для жителей макрорегиона.

Напомним, в ноябре 2024 года в рамках договора о технологическом присоединении к сети газораспределения, заключенного между КРДВ и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», к газоснабжению подключен тепличный комплекс «Камчатский», создаваемый на площадке агропромышленного кластера «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка» для выращивания 1,2 тыс. тонн томатов и 1,6 тыс. тонн огурцов в год. Резидент ТОР применяет природный газ в качестве экономичного и экологичного топлива для собственного энергоцентра, обеспечивающего теплом и электроэнергией теплицы первого на Камчатке современного предприятия по выращиванию овощей в закрытом (защищенном) грунте с круглогодичным циклом производства. Ввод в работу комплекса намечен на 4 квартал 2024 года.

«Благодаря налаженной работе департамента эксплуатации КРДВ и КРДВ Камчатка, выполняющих функцию координации взаимодействия между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и резидентом, ООО ТК «Камчатский» подключен к сетям газораспределения в оптимальные сроки. Под руководством КРДВ проводились еженедельные оперативные совещания, на которых оперативно решались возникающие вопросы, а также обозначались сроки по выполнению мероприятий, необходимых для запуска системы отопления тепличного комплекса», - отметила директор департамента эксплуатации КРДВ Анна Бурдинская.

По данным КРДВ, сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 148 проектов с объёмом инвестиций около 180 млрд рублей, создается 14,2 тыс. рабочих мест. Более 80 млрд рублей бизнес фактически вложил, создал 9,5 тыс. рабочих мест, 49 проектов уже выведены на операционную стадию.

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