Компании Нацпроектстроя расширили участок БАМа через Сихотэ-Алиньский хребет

В Хабаровском крае Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя расширил перегон БАМа Высокогорная – Дакка, который проходит через Сихотэ-Алиньский хребет. На участке открылось двухпутное движение поездов.

Чтобы построить здесь 9,6 км второго пути, специалисты «Бамстроймеханизации» переработали более 200 тысяч м3 скального грунта, реконструировали и заменили 7 железобетонных труб, которые были уложены в 40-х годах прошлого века. Новые водопропускные трубы рассчитаны на движение тяжеловесных поездов. На пересечении с водными преградами построили 2 моста.

Также на участке модернизировали устройства СЦБ, связи и энергоснабжения.

Перегон Высокогорная – Дакка расположен на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Высокогорная – одна из ключевых станций линии. Здесь идет смена локомотивных бригад и обслуживание составов. Комплексное развитие линии позволит увеличить пропуск поездов к тихоокеанским портам в Хабаровском крае практически в два раза, до 58 пар поездов в сутки.