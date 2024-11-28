Приглашаем принять участие в XIII Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» в рамках МФЭС-2024

Приглашаем вас 4 декабря 2024 года принять участие в ежегодном заседании круглого стола «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития» НИК D2 РНК СИГРЭ на XIII Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике».

Мероприятие пройдет в рамках Международного форума «Электрические сети» в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал L, выставочный павильон №2, с 10:30 до 16:30. Организатор – журнал «Автоматизация и IT в энергетике» при поддержке Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ.

На круглом столе НИК D2 будет представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе. Также пройдут обсуждения новых технологий и перспективных решений с учетом предпочтительных тем 50-й Сессии СИГРЭ.

Тематические направления круглого стола:

IT/OT-решения для повышения эффективности и отказоустойчивости электроэнергетических систем.

Кибербезопасность в новых прикладных областях и технологии для обеспечения информационной безопасности в энергетических организациях.

Решение проблем энергетического перехода с помощью надежных, масштабируемых и эффективных телекоммуникационных сетей.

Применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта в электроэнергетике.

Автоматизация управления: лучшие практики реализации и особенности модернизации для формирования цифровой энергетики в условиях декарбонизации и четвертого энергетического перехода.

Среди участников круглого стола будут представители таких организаций, как АО «СО ЕЭС», ООО «СИСТЕЛ», АО «ИнфоТеКС» и другие. Модератором круглого стола выступит Фёдор Сергеевич Непша, к.т.н., регулярный член от РНК в Международном исследовательском комитете D2 СИГРЭ, ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ, начальник отдела управления Микрогрид ООО «РТСофт – Смарт Грид».

Ознакомиться с программой конференции и круглого стола можно по ссылке.