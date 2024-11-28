«Россети Кубань» отремонтировали 170 км воздушных ЛЭП в четырех районах Краснодарского края

С начала 2024 года Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» отремонтировал 170 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети. Работы проведены на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края и направлены на повышение надежности электроснабжения порядка 300 тыс. потребителей, а также социально значимых объектов: больниц, поликлиник, детских садов, школ, котельных.

Энергетики заменили 290 опор, тысячу изоляторов и 42 км неизолированного провода на надежный самонесущий изолированный (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей расчистили 78 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой поросли, что снизит вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ

и 2022 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.