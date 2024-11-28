«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 400 тыс. потребителей армавирского энергорайона

Армавирский филиал «Россети Кубань» с начала 2024 года построил и реконструировал 17 трансформаторных подстанций и 14 км линий электропередачи (ЛЭП). Суммарная введенная трансформаторная мощность составила 2,8 МВА. Развитие электросетевого комплекса создало возможность для подключения новых объектов к сетям и повысило надежность электроснабжения свыше 400 тыс. жителей населенных пунктов Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского и Успенского районов Краснодарского края.

Энергетики построили и модернизировали ЛЭП 0,4 и 10 кВ в поселке Комсомольском Гулькевичского района. Данная линия электропередачи обеспечивает электроснабжение нового многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также подключена к электросетям водонапорная башня для его водоснабжения. При строительстве ЛЭП специалисты использовали современный самонесущий изолированный провод, главные преимущества которого – безопасность, длительный срок службы и повышенная прочность при сильном ветре, гололеде, налипании снега и других внешних воздействиях.

Благодаря установке новой трансформаторной подстанции и строительству линии электропередачи повышено качество электроснабжения общеобразовательной школы № 21 в станице Спокойной Отрадненского района. Кроме того, в станице Прочноокопской Новокубанского района две новые трансформаторные подстанции обеспечат электроэнергией строящуюся водопроводную инфраструктуру для населенного пункта.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.