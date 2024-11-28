«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией 49 жилых комплексов
5 часов назад
399
Время чтения ≈ 1 минута
С января по сентябрь 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 49 жилых комплексов и отдельных многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 28,6 МВт.
В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям 20 жилых комплексов в Колпинском, Выборгском и Невском районах. Среди них: ЖК «Новое Колпино», ЖК «Северная долина».
В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение 29 жилых комплексов во Всеволожском и Тосненском районах. Среди них: ЖК «Рябиновый сад», ЖК «Тандем», ЖК «Удача».
«Россети Кубань» отремонтировали 170 км воздушных ЛЭП в четырех районах Краснодарского края
2 часа назад
С начала 2024 года Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» отремонтировал 170 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети. Работы проведены на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края и направлены на повышение надежности электроснабжения порядка 300 тыс. потребителей, а также социально значимых объектов: больни...
«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения юго-восточного района Ростовской области и Калмыкии
4 часа назад
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ростовской области. Она обеспечивает электроснабжение Ремонтненского района донского региона и осуществляет транзит электроэнергии в соседнюю Калмыкию. Ремонт ЛЭП позволит снизить количество технологических нарушений и повысить надежность электро...
«Россети Юг» в 2024 году увеличили объем консолидации ЛЭП на 78%, трансформаторных подстанций – на 26%
4 часа назад
«Россети Юг» за девять месяцев 2024 года консолидировали 430 км линий электропередачи (ЛЭП), что на 78% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Компания приняла в управление более 200 комплектных трансформаторных подстанций (КТП, +25,6%) общей мощностью 143 МВА (+28%). Доля бесхозяйных ЛЭП составила – 7%, КТП – 14%. Большинство принятых в управление энер...
«Россети» провели масштабную реконструкцию сетей для развития производств в крупнейшем золотодобывающем регионе России – Красноярском крае
6 часов назад
Завершен комплекс работ, связанных с внешним электроснабжением новых предприятий на месторождениях Ведуга (горнорудная компания «Амикан») и Благодатное («Полюс Красноярск»). Общая стоимость – 9,7 млрд рублей. Объекты входят в состав проекта «Енисейская Сибирь», нацеленного на опережающий экономический рост трех регионов – Красноярского края, Тувы и Х...
Завершена модернизация Эзминской ГЭС
7 часов назад
РусГидро завершила масштабную модернизацию Эзминской ГЭС в Северной Осетии. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро. Расположенная на реке Терек Эзминская ГЭС в 2024 году отметила 70-летний юбилей с момента пуска первого гидроагрегата. За время эксплуатации оборудование ГЭС выработало нормативный срок службы, морально устарело и достигло высокой ст...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» способствуют реализации проекта по созданию комфортной городской среды на севере региона
7 часов назад
Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение системы освещения парка в Волчанском городском округе. В рамках договорных обязательств энергетики построили кабельную линию 0,4 кВ, установили трехфазный измерительный комплекс в специально смонтированном для этого шкафу учета (ШУ) для учета потребления электроэнергии. Выпо...
Алексей Хлебов: «Наступающей зимой в Сибири необходимо уделить особое внимание надежной работе сетевого и генерирующего оборудования»
7 часов назад
Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов выступил с докладом на окружном совещании по вопросам подготовки к прохождению отопительного периода 2024-2025 годов в регионах Сибирского федерального округа. В совещании, которое провел Полномочный представитель Президента Российской Федера...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 400 тыс. потребителей армавирского энергорайона
8 часов назад
Армавирский филиал «Россети Кубань» с начала 2024 года построил и реконструировал 17 трансформаторных подстанций и 14 км линий электропередачи (ЛЭП). Суммарная введенная трансформаторная мощность составила 2,8 МВА. Развитие электросетевого комплекса создало возможность для подключения новых объектов к сетям и повысило надежность электроснабжения свыше 400 тыс. жителей населенных пункто...
Изменение русла реки в центре Новосибирска больше не угрожает надежности электроснабжения горожан
9 часов назад
В конце ноября специалисты «Россети Новосибирск» завершили работы по резервированию электроснабжения Заельцовского района из-за угрозы повреждения кабельной эстакады через реку 2-я Ельцовка. Последние годы эта малая река, протекающая через 2 района города, регулярно мелькает в новостных сводках – изменение русла, обрушение берегов, подтопление из-за заторов мусора и т.д. Ситуа...
Филиал ПАО «Россети» внедрил современное российское оборудование на подстанции, питающей Курортный район Санкт-Петербурга
9 часов назад
Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада установили новые высоковольтные вводы на трансформаторном оборудовании подстанции 330 кВ «Зеленогорск». Применение современных отечественных устройств вместо импортных аналогов позволило обеспечить бесперебойную работу транзита электроэнергии по Карельскому перешейку и надежное электроснабжение Курортного района Са...
«Россети Ленэнерго» смонтировали более 370 км современного самонесущего изолированного провода с начала года
27 нояб. 2024, 16:44:44
За 10 месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 378,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы с опережением графика проведены в более чем 18 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей двух регионов, в том числе в населенных пунктах: Рощино, Бере...
Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников посетил с рабочим визитом свердловский филиал компании и «Россети Урал»-«Екатеринбург»
27 нояб. 2024, 16:30:00
Глава «Россети Урал» Дмитрий Воденников в ходе рабочей встречи с коллективами филиала «Свердловэнерго» и екатеринбургского дочернего общества обсудил итоги работы подразделений за 10 месяцев, а также актуальные вопросы их функционирования. Прежде всего они касались сохранения и развития кадрового потенциала компании, хода реализации производственных планов, расширения клиен...
«Россети Юг» в Астраханской области подключили на 27% больше потребителей, чем в 2023 году
27 нояб. 2024, 16:00:00
Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за 10 месяцев 2024 года исполнил более 4,3 тысячи договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Новым потребителям предоставлено почти 66 МВт мощности (+12%). Энергетики обеспечили электроснабжением социальные учреждения, к примеру, д...
«Россети» подключили к сетям логистический центр мегапроекта «Сухой порт» в Екатеринбурге
27 нояб. 2024, 15:30:00
Энергетики Группы «Россети» обеспечили выдачу 4,8 МВт мощности транспортно-логистическому центру «Уральский» на северо-востоке Екатеринбурга. Это часть проекта «Сухой порт», который поможет укрепить связь Северного морского пути с опорной транспортной сетью страны. Он разгрузит Транссибирскую магистраль, южные и западные порты, обеспечит возможность нарастить то...
Энергетики «Россети Урал» увеличили мощность подстанции «Полуденная» в Пермском муниципальном округе
27 нояб. 2024, 14:15:08
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» увеличили мощность подстанции 35/6 кВ «Полуденная» в Пермском муниципальном округе. Взамен силового трансформатора мощностью 2,5 МВА установлен трансформатор мощностью 4 МВА. Реализация указанных мероприятий направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в поселке Юго-Камский, дере...
Системный оператор увеличивает степень использования пропускной способности электрических сетей в энергосистеме Кировской области
27 нояб. 2024, 12:45:08
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» (Пермское РДУ) внедрил систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для двух контролируемых сечений электрической сети – «Район 110 кВ Киров – ТЭЦ-4 – Оричи» и «Район Кировской ТЭЦ-4». Линии электро...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежную работу ранее бесхозяйных сетей в поселке Первомайский
27 нояб. 2024, 12:30:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» отремонтировали ранее бесхозяйное энергооборудование садового товарищества (СНТ) «Нива» в поселке Первомайский Минераловодского округа Ставропольского края. Технические мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения жителей садового товарищества и исключить незаконн...
Энергетики установили современное оборудование на подстанции для надёжного электроснабжения курорта Архыз в Карачаево-Черкесии
27 нояб. 2024, 11:30:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменили электромеханическое коммутационное оборудование на современное микропроцессорное на узловой подстанции 110/35/10 кВ «Зеленчук». Таким образом, на энергообъекте завершена модернизация всего оборудования релейной защиты и автоматики, которая продолжалась в течение последни...
Правительство Московской области и «Россети Московский регион» реализуют крупные инвестпроекты для развития электросетевого комплекса
26 нояб. 2024, 17:30:00
В ПАО «Россети Московский регион» состоялось совещание с участием генерального директора компании Александра Пятигора и вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Также на встрече присутствовали представители Министерства энергетики Подмосковья. Участники обсудили процесс технологического присоединения ключевых объектов, в том числе возводимых в рамках крупных инве...
Почти 340 опор линий электропередачи заменили «Россети Юг» в Астрахани
26 нояб. 2024, 17:00:06
С начала 2024 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили и усилили почти 340 опор в Астрахани, отремонтировали более 30 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также энергетики провели ремонт на 10 крупных питающих центрах...