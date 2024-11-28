«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией 49 жилых комплексов

С января по сентябрь 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 49 жилых комплексов и отдельных многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 28,6 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям 20 жилых комплексов в Колпинском, Выборгском и Невском районах. Среди них: ЖК «Новое Колпино», ЖК «Северная долина».

В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение 29 жилых комплексов во Всеволожском и Тосненском районах. Среди них: ЖК «Рябиновый сад», ЖК «Тандем», ЖК «Удача».