«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения юго-восточного района Ростовской области и Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ростовской области. Она обеспечивает электроснабжение Ремонтненского района донского региона и осуществляет транзит электроэнергии в соседнюю Калмыкию.

Ремонт ЛЭП позволит снизить количество технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения почти 18 тысяч жителей, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальных объектов Ремонтненского района, а также нескольких районов Калмыкии.

Линия электропередачи 110 кВ эксплуатируется более 60 лет, но в 2008 году энергообъект был полностью реконструирован. ЛЭП расположена в зоне с частыми сильными ветрами и пыльными бурями, из-за которых изоляторы загрязняются и это становится одной из причин перерывов подачи электроэнергии. Для повышения надежности электроснабжения в 2024 году энергетики заменили около 200 поврежденных и загрязненных изоляторов. Работы проводились без отключения электроснабжения потребителей – их переводили на резервную линию электропередачи.