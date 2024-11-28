«Россети Юг» в 2024 году увеличили объем консолидации ЛЭП на 78%, трансформаторных подстанций – на 26%

«Россети Юг» за девять месяцев 2024 года консолидировали 430 км линий электропередачи (ЛЭП), что на 78% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Компания приняла в управление более 200 комплектных трансформаторных подстанций (КТП, +25,6%) общей мощностью 143 МВА (+28%). Доля бесхозяйных ЛЭП составила – 7%, КТП – 14%.

Большинство принятых в управление энергообъектов расположены на территории Ростовской области: здесь на баланс компании поставлены 195 км ЛЭП и 48 КТП. В Астраханской области в управление приняты линии электропередачи общей протяженностью почти 200 км и 134 комплектные трансформаторные подстанции. В Волгоградской области электросетевое хозяйство «Россети Юг» расширилось за счет консолидированных 21 км ЛЭП и 6 КТП. В Калмыкии приняты на баланс 17 км линий электропередачи и 13 трансформаторные подстанции.

После консолидации энергообъектов специалисты филиалов проводят их ревизию, выявляют проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования, составляют схемы принятого электросетевого хозяйства.