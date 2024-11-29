День открытых дверей на производственной площадке АО «Контактор»

В один из выходных дней ноября на производственной площадке АО "Контактор" в Ульяновске прошел уже традиционный День открытых дверей.

АО "Контактор" принимал более 150 особенно важных гостей — детей сотрудников, их близких, а также воспитанников Центра выявления и поддержки одаренных детей Ульяновской области «Алые Паруса».

Юные гости с энтузиазмом окунулись в рабочие будни родителей. Познакомить детей с профессиональным миром АО "Контактор" и Daccord помогла увлекательная экскурсия: ребята узнали об истории завода, изнутри увидели, как работают производственные линии, ознакомились с оборудованием и современными технологиями, которые применяются на производстве. Гостям рассказали, как устроен процесс сборки электротехнического оборудования и силового оборудования, а также предоставили возможность внимательно изучить составляющие и детали изделий.

Насыщенная программа завершилась веселым чаепитием и интерактивным представлением от Музея Занимательных наук Эйнштейна, увлекшим юных гостей в волшебный и завораживающий мир науки и техники.