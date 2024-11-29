Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство корпуса для «ОДК-Климов»

Разработчик и производитель авиационных двигателей «ОДК Климов» получил разрешение на строительство корпуса для изготовления двигателей.

Согласно документации Госстройнадзора, компания построит корпус, в котором планируется проводить конечную сборку для изготовления двигателей. Разрешение получено 27 ноября 2024 года, действовать документ будет до 8 марта 2027. Высота одноэтажного здания составит 3,82 метра.

Строительство корпуса для изготовления двигателей было запланировано еще в 2022 году. Тогда «Ростех» сообщил, что направит в качестве инвестиций 40 млрд рублей. Было указано, что компания построит производственно-конструкторский корпус, цех разработки и комплекс для стендовых испытаний. Строительство объекта позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест.

АО «ОДК-Климов» зарегистрировано в Петербурге. Елисеев Всеволод занимает в компании должность генерального конструктора.