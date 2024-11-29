Москва предоставила более семи гектаров земли для строительства эстакады в Отрадном

Путепровод длиной 135 метров пройдет через железнодорожные пути и соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд.

Город предоставил четыре земельных участка в районе Отрадное для строительства путепровода через железнодорожные пути. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Департамент предоставляет участки для реализации проектов, направленных на развитие транспортной системы Москвы. В частности, с начала 2024 года застройщик получил 7,3 гектара земли для возведения путепровода в районе Отрадное, а также строительства новых и реконструкции существующих дорог. Эстакада длиной 135 метров пройдет через железнодорожные пути и соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Это сооружение значительно сократит время в дороге для автомобилистов и улучшит транспортную доступность близлежащих районов», — рассказал Максим Гаман.

В планах построить и реконструировать более трех километров дорог. Работы пройдут на участках Юрловского проезда, Казеевского переулка, а также улиц Костромская и Римского-Корсакова. Кроме того, появится дополнительный проезд длиной 735 метров с двумя полосами движения в каждом направлении. Завершить работы планируется в 2026 году.

«Ранее Москомархитектурой был утвержден проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — Костромской улицы и Юрловского проезда, в котором предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, размещение остановок общественного транспорта и светофоров», — отметила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

По словам Сергея Собянина, за счет средств Адресной инвестиционной программы в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений.