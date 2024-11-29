Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2025 год

Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2025 год — 1 523,7 млрд руб.

Окончательные параметры инвестиционной программы и бюджета будут утверждены Советом директоров ПАО «Газпром».

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026–2027 годы.

Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 год.

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2025 год, общий объем ее финансирования составит 1 523,7 млрд руб.

Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.

Информация о предварительных итогах работы ПАО «Газпром» в 2024 году, проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2025 год, прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета на 2026–2027 годы будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2025 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проект «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения“» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.