Сергей Цивилев: «Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции»

Сергей Цивилев принял участие в 11-м заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики. В ходе совещания руководители энергетических ведомств стран-членов ЕАЭС рассмотрели актуальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для их вынесения на предстоящее заседание Совета ЕЭК.



Стороны также обсудили предоставление руководству стран ЕАЭС докладов о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и перспективы дальнейшей работы а рамках общего рынка электроэнергетики.

«Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции. Российская сторона и, в частности, Министерство энергетики, делает все необходимое для их поэтапного формирования на основе взаимной выгоды государств-членов Евразийского экономического союза», — отметил Сергей Цивилев.

