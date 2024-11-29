Системный оператор и ГЭК Китая объединяют экспертизу по управлению большими энергосистемами в эпоху трансформации

Делегация Системного оператора под руководством Председателя Правления Федора Опадчего посетила с рабочим визитом Государственную электросетевую корпорацию (ГЭК) Китая в Пекине и провела переговоры с руководством компании по актуальным вопросам сотрудничества.

Визит стал ответным – в этом году представители ГЭК Китая неоднократно посещали Главный диспетчерский центр Системного оператора с целью обмена опытом и изучения его наработок в сфере оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и планирования перспективного развития энергосистемы.

Нынешняя деловая встреча - очередной шаг в развитии стратегического партнерства в рамках подписанного между сторонами в 2021 году Меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривает обмен опытом по таким направлениям, как обеспечение надежного функционирования и развития энергосистем, организация работы рынков электроэнергии и мощности, а также проведение государственной политики и совершенствование правового регулирования в электроэнергетике.

Обширная деловая программа визита включала серию мероприятий.

В ходе встречи с вице-президентом ГЭК Китая Жу Гуангчао и директором Департамента международного сотрудничества Вен Во обсуждались ключевые направления сотрудничества двух компаний.

На переговорах с участием главы Представительства ГЭК Китая в России Ли Мином и коммерческими директорами Чэн Цзюньбо и Чэн Бос были намечены конкретные шаги по развитию взаимодействия.

«ГЭК Китая – давний партнер Системного оператора. Цель нашего сотрудничества – совместный поиск ответов на схожие вызовы нового этапа развития энергетики, обеспечение устойчивой работы энергосистемы в эпоху глобальной трансформации. Так, китайскими энергетиками востребован опыт России в области реформирования отрасли, создания и обеспечения функционирования энергетического рынка, совершенствования нормативной базы энергетики, энергетической безопасности и организации системы планирования перспективного развития. В свою очередь, для нас интересны наработки КНР по внедрению технологий передачи электроэнергии постоянным током, организации работы энергосистемы с большой долей ВИЭ-генерации», – отметил Федор Опадчий.

Для гостей из России были организованы технические семинары с участием профильных экспертов ГЭК Китая, посещение научно-исследовательских институтов, включая Центр моделирования электросетей и Центр исследований ВИЭ-генерации, испытательных полигонов.

Представители Системного оператора посетили Главный диспетчерский центр ГЭК Китая, где ознакомились с особенностями оперативно-диспетчерского управления крупнейшей по установленной мощности энергосистемой мира.

Важными пунктами программы стало ознакомление с работой Центра развития технологий постоянного тока, Центра моделирования работы энергосистем и сертификации системных параметров оборудования и Центра прогнозирования погодных условий и выработки ВИЭ. Яркое впечатление оставило и посещение полигона научно-исследовательского института электроэнергетики CEPRI в Чанпине, где проходят испытания HVDC.

Визит предусматривал и посещение действующих энергообъектов, в том числе поездку на солнечную электростанцию Чжанбэй, которая оснащена экспериментальной системой накопления электроэнергии, а также преобразовательной подстанции ±500 кВ Чжунду.

В рамках визита была затронута и тема влияния электротранспорта на работу энергосистемы. Так, для гостей было организовано посещение компании «Интернет транспортных средств» и центра управления сетью зарядных станций в Пекине.

В числе значимых итогов визита – достижение договоренностей о дальнейших шагах по развитию двустороннего сотрудничества, в частности, обмене техническими регламентами и стандартами по вопросам интеграции в энергосистему передач постоянного тока и источников генерации с инверторами.

О ГЭК Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) создана в феврале 2002 года и является одним из ведущих госпредприятий страны. Осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры как в Китае, так и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Операционная зона ГЭК Китая охватывает 88 % территории страны, число потребителей электроэнергии превышает 1,1 млрд. ГЭК Китая является самым крупным предприятием мира по оказанию коммунальных услуг.