Специалисты Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжают совершенствовать свою разработку, предлагая заказчикам различные модификации БЭС
4 часа назад
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В линейке БЭС (Быстровозводимые электрические сети) появилась новая модификация – в закрытом корпусе.
Презентация модифицированной БЭС состоялась на конференции Военно-инженерной академии имени Д.М. Карбышева.
Закрытый корпус автомобильного прицепа позволяет использовать комплект при неблагоприятных погодных условиях, не требует дополнительной защиты элементов в полевых условиях и экономит время развертывания и подключения БЭС.
Специалисты Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с сотрудниками НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ продолжают совершенствовать свою разработку, предлагая заказчикам различные модификации БЭС под выполнение конкретных задач.
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