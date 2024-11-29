Специалисты Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжают совершенствовать свою разработку, предлагая заказчикам различные модификации БЭС

В линейке БЭС (Быстровозводимые электрические сети) появилась новая модификация – в закрытом корпусе.

Презентация модифицированной БЭС состоялась на конференции Военно-инженерной академии имени Д.М. Карбышева.

Закрытый корпус автомобильного прицепа позволяет использовать комплект при неблагоприятных погодных условиях, не требует дополнительной защиты элементов в полевых условиях и экономит время развертывания и подключения БЭС.

Специалисты Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с сотрудниками НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ продолжают совершенствовать свою разработку, предлагая заказчикам различные модификации БЭС под выполнение конкретных задач.