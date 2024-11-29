В Системном операторе создана новая площадка повышения квалификации специалистов по релейной защите

В Службе подготовки персонала филиала Системного оператора ОДУ Юга введен в эксплуатацию новый учебный класс повышения квалификации специалистов по релейной защите.

Новый класс микропроцессорных устройств создан по поручению Первого заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергея Павлушко с целью развития экспертного потенциала профильных работников и совершенствования уровня их профессиональной подготовки.

«Новый класс – важная площадка для совершенствования мастерства персонала служб РЗА диспетчерских центров всех уровней, эффективный инструмент повышения квалификации специалистов, отвечающих за устойчивую работу энергосистемы страны. Она позволяет релейщикам вживую ознакомиться с основным оборудованием, настройку которого они осуществляют, отточить практические навыки прикладных действий по расчету уставок, воочию увидеть результаты функционирования систем РЗА и обменяться опытом», – отметил Сергей Павлушко.

Новый класс оснащен современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. В нем установлено оборудование ведущих российских производителей, в том числе НПП «Бреслер», ООО «Релематика», ООО «Радиус Автоматика», НПП «ЭКРА», испытательные и проверочные установки НПП «Динамика».

Установленное в учебном классе оборудование представляет собой фрагмент высокоавтоматизированной подстанции, объединяющей все терминалы РЗА в единую информационную сеть («шину станции» и «шину процесса»). Она обеспечивает обмен данными между различными уровнями энергообъекта на основе аналоговых и дискретных сигналов в соответствии с требованиями серии стандартов МЭК 61850 «Сети и системы связи на подстанциях». Синхронизация передаваемых параметров поддерживается с использованием системы обеспечения единого времени ГЛОНАСС/GPS.

Новая площадка предназначена для проведения практических занятий по изучению алгоритмов функционирования устройств релейной защиты различных производителей и параметрированию терминалов РЗА. Кроме того, она обеспечивает возможности для подготовки и выдачи заданий по настройке устройств РЗА, проведению технического учета и анализа их функционирования.

Ежегодно в новом учебном классе обучение смогут проходить представители служб РЗА – всего до 150 специалистов. Занятия будут проводить преподаватели-представители компаний-производителей, а также специалисты служб релейной защиты и автоматики филиалов Системного оператора.