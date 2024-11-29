Для строительства дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми выбрали подрядчика

Выбран подрядчик для строительства участка автодороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми. Работы на объекте проведут почти за 6,5 млрд рублей.

Как сообщает 29 ноября пресс-служба Минтранса Пермского края, работы на участке автодороги выполнит АО «Уралмостострой», с компанией в настоящий момент заключают контракт.

Проектом предусмотрено строительство четырехполосной автодороги общей протяженностью (со съездами и примыканиями) около 3 км. На участке реконструируют существующий путепровод на шоссе Космонавтов длиной 178 метров, переустроят сети, устроят дождевую канализацию, тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта и газоны. Также на объекте смонтируют освещение, светофоры, акустические экраны и камеры.

Завершить строительство автодороги планируют к третьему кварталу 2028 года.

В сообщении министерства отмечается, что новый участок дороги улучшит сообщение между районами Перми, снизит нагрузку на существующие магистрали и повысит комфорт для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Добавим, торги на строительство участка дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов в Перми были объявлены в конце октября. Согласно данным с портала Госзакупок, на участие в конкурсе была подана только одна заявка, которая была признана соответствующей всем требованиям.

Ранее сообщалось, что участок дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов – это четвертый этап строительства улицы Строителей. Проект по созданию улицы Строителей реализуют несколько лет. Первый участок – от улицы Куфонина до Вишерской – ввели в строй в конце 2021 года. В прошлом году завершили работы на втором этапе: проектом было предусмотрено возведение дороги от примыкания к улице Вишерской до улицы Зои Космодемьянской, а также строительство путепровода через ж/д пути в районе улицы Вишерской. С сентября 2022 года велось строительство третьего этапа – от улицы Папанинцев до площади Гайдара с путепроводом над улицей Локомотивной. В середине октября 2024 года по участку открыли движение, полностью третий этап введут в эксплуатацию до конца года.