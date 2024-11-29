Открыт доступ к материалам IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Технический комитет РНК СИГРЭ информирует: О создании в рамках Исследовательского комитета (SC) СИГРЭ: A2 - новой рабочей группы (WG): WG A2.76 Power Transformer Passive Protection Against Internal Arcing Faults. С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке...