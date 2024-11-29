Правительство установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета

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Источник:
government.ru
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С 1 января 2025 года в России начнёт действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. 

Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций. 

О запуске этого механизма, который поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, а также повысит эффективность реализации их проектов, Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания с вице-премьерами 11 ноября.

В свою очередь Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко отметил, что введение федерального налогового вычета станет дополнительным импульсом к развитию предпринимательской деятельности в России.

«Важно, что эта мера направлена на поддержку не только традиционных секторов экономики, но и высокотехнологичных отраслей, включая телекоммуникации и информационные технологии. Речь идёт о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах. Создание комфортных условий для развития цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», – сказал Дмитрий Григоренко.

Установление федерального инвестиционного налогового вычета закреплено в новой редакции Налогового кодекса, которая была принята Госдумой в июле 2024 года.

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