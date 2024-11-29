«Россети Новосибирск» заменили несколько сотен изоляторов на высоковольтной ЛЭП

В Барабинском районе «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Тебисская. Данная линия осуществляет подачу электроэнергии в райцентр и отдаленные сёла региона, где помимо жилых домов расположены социально значимые объекты – котельные, скважины, школы, больницы и другие.

На общей протяженности ЛЭП более 7,5 км специалисты компании заменили порядка 900 изоляторов . Они предназначены для подвешивания и изоляции провода на опорах ЛЭП при прокладке воздушной линии. Изолятор — ответственный элемент линии, выполняющий одновременно крепежную и защитную функцию. От правильного выбора и качества диэлектрического устройства зависит безопасность монтажа и надежность эксплуатации воздушных линий электропередачи.

Работы по замене изоляторов не только сложны, но и требуют от энергетиков отличного знания технологии выполнения и правил охраны труда, а также хорошей физической подготовки, так как нередко проводятся на значительной высоте (в среднем порядка 30 метров). Высокая квалификация специалистов компании и применение специального оборудования и техники позволили выполнить работы на ЛЭП в Барабинском районе быстро и слаженно.

В результате ремонта воздушной линии 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Тебисская повысится стабильность функционирования оборудования линии, питающих подстанций, и, соответственно, надежность электроснабжения ближайших населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения западной части региона, что особенно актуально в продолжительный период отопительного сезона .

В целом, по Новосибирской области в течение 2024 года уже обновлено около 17 тысяч изоляторов в рамках соответствующей целевой программы. На её реализацию «Россети Новосибирск» направили более 25 млн рублей.