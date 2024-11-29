«Россети Северный Кавказ» установили более 18,7 тысячи «умных» счетчиков в Северной Осетии

4 часа назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» продолжают установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Всего с начала старта проекта (с осени 2020 года) энергетики смонтировали в регионе более 18,7 тысячи «умных» счетчиков.

Работы выполняются за счет собственных нетарифных источников компании «Россети Северный Кавказ», поэтому для потребителей замена старых приборов на новые производится бесплатно.        

Установка «умных» счетчиков полностью завершена в городах Владикавказ и Алагир, а также в четырех селах Моздокского района. Оснащение потребителей приборами учета нового поколения продолжается в населенных пунктах Пригородного, Ирафского, Кировского и Правобережного районов. Здесь специалистам предстоит заменить еще 2,7 тысячи устаревших счетчиков на цифровые.

Для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Интеллектуальные приборы учета позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса. Также система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве.

Работы проводятся в рамках Программы снижения потерь. Проект предусматривает также реконструкцию распределительных сетей. Специалисты модернизировали более 200 километров воздушных линий электропередачи с заменой аварийных и дефектных опор на новые, неизолированного провода на более современный и надежный самонесущий изолированный (СИП). СИП устойчив к коррозии, имеет высокий класс безопасности и надежности, обладает повышенной износостойкостью и пожаробезопасностью.

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