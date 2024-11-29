«Транснефть–Верхняя Волга» завершила масштабную реконструкцию подводного перехода нефтепровода через Волгу

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило плановые работы по реконструкции подводного перехода магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк через р. Волгу в Нижегородской области.

Реконструкция прошла в несколько этапов. На первом этапе транспортировка нефти производилась по участку резервной нитки трубопровода, чтобы обеспечить бесперебойную работу магистрального нефтепровода. При этом существующая основная нитка была выведена из эксплуатации и демонтирована. На втором этапе выполнялось строительство новой нитки подводного перехода. Общая протяженность реконструированного участка составила более 3,5 км. В рамках строительства новой резервной нитки нефтепровода выполнено протаскивание через реку дюкера (подводная часть трубопровода) протяженностью 1434 м.

Устройство подводного перехода выполнялось траншейным методом с предварительным внутритрубным диагностическим обследованием дюкера. Объем разработки русловой части во время подводно-технических работ составил 428,6 тысяч м3 грунта. Использовано 1744 комплекта балластирующих устройств. Укладка дюкера выполнена с привлечением 20 единиц строительной и специальной техники: тяговых лебедок, бульдозеров, экскаваторов, трубоукладчиков. Всего в процессе реконструкции подводного перехода было задействовано 67 единиц техники.

Одной из отличительных особенностей при строительстве подводного перехода является использование труб толщина стенок которых составляет 17 мм. Это на 5 мм толще, чем у труб, применяемых для строительства наземных трубопроводов, что обеспечивает максимальную безопасность и износостойкость в процессе транспортировки нефти.

Реконструкция выполнялась в рамках программы технического перевооружения с целью повышения надежности и экологической безопасности при транспортировке нефти. Работы проводились под контролем экологов и с соблюдением всех природоохранных нормативов, одно из которых – запрет проведения работ в русловой части в нерестовый период.

«Этот нефтепровод является самым длинным в центральной части России, что делает строительный процесс более длительным и технически сложным. Реконструкция велась с лета 2021 года и планировалась к завершению весной 2025 года. Но благодаря слаженной работе всех ответственных подразделений, строительство было завершено досрочно - осенью 2024 года», - подчеркнул заместитель генерального директора по строительству компании Андрей Есин.

Волга является одной из крупнейших судоходных рек Российской Федерации, выполнение работ по протаскиванию дюкера через реку велось без остановки речного сообщения. Для выполнения указанных работ было организовано перенесение судового хода по мере их выполнения.