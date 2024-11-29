Волжский филиал ПАО «Россети» усилил конструкции пяти магистральных ЛЭП Поволжья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги заменил опоры на линиях электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение 2 млн жителей и промышленности Самары, Тольятти, Чапаевска и других крупных городов центральных и западных районов Самарской области, а также перетоки мощности с Республикой Казахстан. Проект позволил повысить надежность энерготранзитов.

В процессе эксплуатации ЛЭП постоянно подвергаются климатическим воздействиям, что приводит к снижению устойчивости опор. Энергетики заменили железобетонные и металлические конструкции, выработавшие ресурс, на новые аналоги.

Работы выполнены на линиях 220 кВ «Азот – Серноводская», «Куйбышевская – Новоотрадная», «Орловская – Томыловская», «ТЭЦ-Ваза – Азот», участвующих в выдаче мощности крупной генерации и электроснабжении металлургических, нефтехимических и машиностроительных предприятий. Также опоры заменили на ЛЭП «Кинельская – Уральская», обеспечивающей связь с энергосистемой Казахстана.